Leite: “Um cavalo encilhado já não é fácil, dois não dá para desprezar”

“Olha, passar um cavalo encilhado já não é fácil. Passar dois não dá para desprezar. E se for, de fato, algo consistente, e a gente tenha apoio para isso, eu tenho coragem de me colocar à disposição para apresentar um caminho alternativo.”

(Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e candidato derrotado por João Doria nas prévias do PSDB, a um grupo de empresários gaúchos sobre a possibilidade de mudar de partido e, nesta semana, anunciar a candidatura à Presidência da República pelo PSD de Gilberto Kassab.)