Leite sobre a candidatura presidencial pelo PSD: “Quem virá junto?”

“Muitos eleitores de Lula mais rejeitam Bolsonaro do que querem Lula de volta. E eu diria a mesma coisa sobre Bolsonaro contra Lula. Então, muitas pessoas pensam que o adversário de Lula é Bolsonaro, mas porque ainda não sabem que haverá outros nomes na disputa. Estou trabalhando por uma alternativa nesta eleição (…) Ao disputar as primárias [no PSDB], criamos um grupo e temos discutido quais serão nossos próximos passos. ‘Vamos fazer isso juntos?’ ‘Quem virá junto se tomarmos esse próximo passo?’ Então isso será uma prioridade para mim quando voltar ao Brasil. [O debate] está acontecendo agora, pelo WhatsApp.”

(Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ontem, durante debate com empresários e pesquisadores sobre política latino-americana no Atlantic Council, em Washington. Ele resolveu interromper a viagem aos Estados Unidos e retornar ao país para uma reunião em São Paulo. O Partido Democrático Social (PSD) espera poder anunciar na segunda-feira a sua candidatura presidencial. Leite deixaria o PSDB controlado por João Doria, governador paulista, e levaria o grupo dissidente para o PSD de Gilberto Kassab, ex-prefeito paulistano.)