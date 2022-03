Krugman: “Para os pobres, choque no trigo será muito mais severo”

“Os alimentos podem ser na verdade um problema maior do que energia. Antes da guerra de Putin, a Rússia e a Ucrânia juntas eram responsáveis por mais de um quarto das exportações mundiais de trigo. Agora, a Rússia está sob sanções, e a Ucrânia é uma zona de guerra (…) Em regiões ricas, como América do Norte e Europa, esse aumento será doloroso, mas, em grande parte, tolerável, simplesmente porque consumidores de países avançados gastam uma porcentagem relativamente baixa de seus ganhos em comida. Para países mais pobres, onde gastos com alimentação representam uma grande fração dos orçamentos familiares, o choque será muito mais severo.”

(Paul Krugman, economista, Premio Nobel de 2008.)