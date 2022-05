“Se eu apareço, atrapalho.”

(José Dirceu, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores e ex-chefe da Casa Civil do governo Lula, a Fabio Zanini, da Folha, sobre sua atuação nos bastidores da campanha do candidato presidencial do PT. Dirceu foi condenado por corrupção nos casos do Mensalão e Petrobras, nos governos petistas.)