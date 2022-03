José Dirceu: “Não se pode subestimar Bolsonaro”

“Não se pode subestimar Bolsonaro por razões óbvias: tem 25% de votos firmes, o governo federal e vários Estaduais, bancadas de deputados e vereadores, prefeitos, 3 partidos nacionais (PP, PL, Republicanos) com amplos poderes no governo e no Congresso, com uso e abuso do Orçamento e da máquina pública. A isso se soma o uso das redes sociais e o recurso maciço de fake news. Sem falar no apoio evangélico, que já não é mais tão majoritário como na eleição de 2018.”

(José Dirceu, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores e ex-chefe da Casa Civil no governo Lula.)