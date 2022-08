Janaina Paschoal sobre Bolsonaro: “Eu não me dobro, ele quer aduladores”

“Bolsonaro tem um público cativo que obedece qualquer ordem. O eleitorado que naturalmente estaria comigo se dividiu. Numa eleição de um único turno [para o Senado] esse movimento é fatal. Bolsonaro está, na verdade, agindo para eu não chegar ao Senado. Ele prefere dar a cadeira para a esquerda do que permitir que uma pessoa que não é aduladora chegue ao Senado. Eu não me dobro, ele quer aduladores no Senado (…)

A dinâmica do Bolsonaro é muito parecida com a do Lula: quer ser reverenciado.”

(Janaina Paschoal, deputada estadual em São Paulo e candidata ao Senado, a Lauriberto Pompeu, do Estadão.)