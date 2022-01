Janaina Paschoal: “Bolsonaro, ao bater no Moro, faz campanha para Lula”

“Não voto na esquerda de jeito nenhum. Se o [Sergio] Moro for para o segundo turno, vou fazer campanha para ele. Se o Bolsonaro for para o segundo turno, vou fazer campanha para ele. Neste primeiro momento, estou ouvindo e avaliando os candidatos. Hoje, a gente vive uma situação esdrúxula, e tenho chamado atenção dos meus colegas bolsonaristas nesse sentido, de Bolsonaro e seus apoiadores mais ‘raiz’ emprestarem a tese do PT para bater no Moro, sem perceber que estão, com isso, fazendo campanha para o Lula. E, agora, estou ouvindo bolsonaristas repetindo o mantra petista. Ao proceder desta forma, eles não estão fazendo campanha para o Bolsonaro. Eles estão fazendo campanha para o Lula (…) Preciso ter certeza de que é Moro o candidato e que não vai ter chapa com João Doria. Ainda não tenho.”

(Janaina Paschoal, deputada estadual do PSL em São Paulo, aos repórteres Artur Guimarães e Juliana Castro, do portal Jota.)