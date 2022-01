INSS mantém dois milhões na fila de pagamento, quase todos pobres

A oposição pretende atravessar a campanha cobrando de Jair Bolsonaro explicações sobre a paralisia na Previdência Social. Há três anos aumenta a fila de de aposentados e pensionistas nos guichês do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Dois milhões de pessoas aguardam pagamentos desde meados do ano passado. Por lei, o INSS é obrigado a analisar e responder aos segurados em até 90 dias.

Pelo menos um milhão de pendências correspondem a pagamentos de um salário-mínimo (R$ 1.212, 00) como Benefício de Prestação Continuada — salário maternidade e renda básica para pessoas pobres, acima de 65 anos de idade “em situação de vulnerabilidade social” e portadoras de deficiência permanente.

Na campanha, Bolsonaro terá de explicar como seu governo entrou e porque não consegue sair do atoleiro burocrático da Previdência Social. A massa na fila à espera de pagamento é de pobres, todos com título de eleitor no bolso.