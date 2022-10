Incerteza na disputa incomoda o Centrão, inexperiente na oposição

Atualizado em 13 out 2022, 08h22 - Publicado em 13 out 2022, 08h23

Lula e Jair Bolsonaro estão muito próximos na taxa de rejeição. É novidade na campanha do segundo turno, e uma surpresa para os aliados dos candidatos.

Bolsonaro segue na liderança da reprovação, com metade dos eleitores declarando que não votaria nele “de jeito nenhum”. Lula se aproximou e ambos estão perto do empate.

É reflexo da divisão do eleitorado no primeiro turno, que deu a Lula 48,4% dos votos e deixou Bolsonaro com 43,2%. Mantém equilíbrio no repúdio aos candidatos, o que sugere a possibilidade de resultado apertado na rodada final, no dia 30.

Pelas pesquisas, Lula continua favorito mas a margem de incerteza virou fator de incômodo, principalmente para os aliados de Bolsonaro que representam partidos do Centrão dentro do governo.

O Centrão, a exemplo dos adversários lulistas, ainda não tem um programa consensual para governar, caso seu candidato vença a disputa.

Pode não ser um grande problema para nenhum dos lados, até porque a vitória une e, rapidamente, poderiam consolidar ideias já esboçadas na campanha.

O problema está no cenário de derrota. Ao contrário do PT, por exemplo, o Partido Liberal, que abriga Bolsonaro, e os aliados Progressistas e Republicanos não possuem experiência na oposição. A hipótese de vitória de Lula está levando parlamentares a análises sobre a conveniência de abertura de uma “janela” em 2023 para migrações partidárias.