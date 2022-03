“Hoje em dia, as mulheres estão praticamente integradas à sociedade.”

(Jair Bolsonaro em discurso no Palácio do Planalto durante solenidade pelo Dia da Mulher. Embora sejam maioria na população e detenham 53% dos votos no eleitorado cadastrado para as eleições de outubro, a participação feminina na política nacional ainda é bastante restrita, como retrata o atual ministério de Bolsonaro.)