Harvard cria fundo de US$ 100 milhões: “Reparar o legado da escravidão”

“Os profundos danos causados ​​pelo envolvimento da Universidade [de Harvard] com a escravidão e seus legados não podem ser avaliados apenas em termos monetários. No entanto, o comprometimento de recursos significativos pode significar e significa o reconhecimento de irregularidades por parte de Harvard e a responsabilidade de empreender um processo sustentado de reparação: as despesas financeiras são um símbolo distintivo necessário e uma base para reparação. Portanto, recomendamos a criação de um Fundo do Legado da Escravidão generosamente financiado, dotado e estrategicamente investido para apoiar [a implementação das iniciativas recomendadas à direção, professores e estudantes].”

(Conclusão do relatório comitê da Universidade de Harvard encarregado de estudar o envolvimento da universidade com a escravidão de indígenas e africanos desde sua fundação em 1836. Harvard decidiu criar um fundo específico, que começa com US$ 100 milhões, equivalente a R$ 500 milhões, para desenvolver programas compensatórios a comunidades afetadas por seus vínculos financeiros e intelectuais com o passado escravagista.)