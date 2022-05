“Há preocupação grande com as instituições, o presidente está estressando”

“Os empresários não são todos iguais. Dito isso, há, sim, preocupação grande com as instituições porque, claramente, o atual presidente está estressando. No momento em que coloca em dúvida a higidez do processo eleitoral, faz questão de armar a população, se aproxima das polícias militares estaduais, ameaça o STF… são todos indícios muito preocupantes. Em outros países esses movimentos antecederam evoluções autoritárias. Então, sim, há uma preocupação com a resistência da institucionalidade brasileira.”

(Pedro Wongtschowski, empresário, integrante do Conselho Consultivo da Universidade de São Paulo, presidente do Conselho de Administração do grupo químico Ultrapar e diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo a Joana Cunha, da Folha.)