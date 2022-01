Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda: “Acho que cometemos um erro lá”

“Isso [intervenção do governo em 2011 para baixar preços da eletricidade] não funcionou. As ações da Eletrobras caíram, e você tinha muitos investidores na Eletrobras. Na verdade, acho que cometemos um erro lá (…) Não pretendo voltar. A economia tem ciclos; você fica com a parte boa, mas se a economia não funciona, a culpa é do ministro. Fiquei no governo por 12 anos seguidos. Já dei a minha parte.”

(Guido Mantega, ministro da Fazenda no período 2006 a 2015, durante os governos Lula e Dilma Rousseff. Em 2011, no primeiro mandato de Dilma, foi co-autor de um pacote de medidas conhecido como “nova matriz econômica”, que previa desvalorização do real, corte de tributos, de juros, expansão do crédito subsidiado, controle dos preços dos combustíveis e redução das tarifas de energia. Deu errado.)