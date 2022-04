Guedes sobre Lula e Eletrobras: “Fica ligando, pressionando o TCU”

“Nós tivemos um presidente eleito, com um programa de governo e 60 milhões de votos. Não pode um candidato, na última hora, ficar ligando, como se diz que liga, não sei se é verdade. Tomara que não seja (…) Um candidato, em vez de fazer o seu programa e enfrentar o nosso presidente nas urnas, esse candidato fica ligando para ministro do TCU pressionando e tentando paralisar uma pauta [privatização da Eletrobras] aprovada pelo Congresso. […] A solução foi construída com o TCU ao longo de dois anos e meio. Como é que pode querer melar uma desestatização?”

(Paulo Guedes, ministro da Economia, sobre informações de telefonemas de Lula, candidato presidencial do PT, para Aroldo Cedraz e Vital do Rego Filho, integrantes do Tribunal de Contas da União, a respeito do processo de privatização da Eletrobras. O caso será debatido no TCU na próxima quarta-feira. Lula tem dito que não vai “deixar que privatizem” e acenado com tentativa de revogação, caso seja eleito.)