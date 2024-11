Governo faz plano contra roubo de celular só para alguns Estados

O Ministério da Justiça resolveu adotar um projeto contra roubo de telefone celular criado e testado com êxito no Piauí.

O aparelho roubado é bloqueado, partir da própria identidade (número único Imei), e as vítimas têm a chance recuperá-los em delegacias de polícia, caso se apresentem.

O ministério anunciou a extensão do projeto para onze estados. Deixou fora do mapa São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Por coincidência, são Estados governados pela oposição, com maior concentração de usuários de telefonia e de roubo de celulares.

Com a exclusão, sem motivação razoável, o ministério abre caminho para a nacionalização do mercado de celulares roubados: o aparelho surrupiados no Nordeste, por exemplo, poderão ser vendidos no Sudeste – valendo a rota contrária.