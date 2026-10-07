Flávio Bolsonaro quer mudar Constituição, não explica e semeia insegurança

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Flávio Bolsonaro diz que quer eleger os presidentes da Câmara e do Senado, alterar a Constituição e “redemocratizar o país”. O problema é que o seu partido, o PL, não possui votos suficientes na Câmara ou no Senado para mudar a Carta. Se vencer, ele vai precisar negociar, e muito, com os partidos que compõem o Centrão.

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Flávio Bolsonaro anunciou a pretensão de eleger os presidentes da Câmara e do Senado, mudar a Constituição e “redemocratizar este país”.

Campanha eleitoral permite o atropelo da racionalidade, quando um candidato confunde desejo com probabilidade. Mas na política há limites até para o autoengano.

Por exemplo: Flávio Bolsonaro sabe que, fora da licença poética, não é possível “redemocratizar” uma democracia consolidada — da qual tem sido beneficiário há três décadas.

No palanque, ele pode tropeçar no discurso e pisar na lógica, mas não tem direito a atropelar a matemática.

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No caso de propostas de emendas constitucionais, o Partido Liberal de Flávio Bolsonaro acaba de eleger 121 deputados federais, mas precisa de outros 187 para alcançar o quórum para mudanças na Constituição.

O mínimo exigido para aprovação na Câmara é de 308 votos, em dois turnos de votação, no plenário de 513 deputados.

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No Senado é igualmente difícil. Se eleito, Flávio Bolsonaro vai precisar no mínimo de 49 votos, em dois turnos de votação.

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O Partido Liberal vai ocupar 28 cadeiras no plenário de 81 senadores, a partir de fevereiro. Faltariam, portanto, 21 votos para chegar o quórum mínimo necessário à mudança constitucional.

Flávio Bolsonaro, caso eleito, não teria maioria de votos na Câmara e no Senado suficiente para mudar a Constituição.

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Como o adversário Lula, se vencer, vai precisar negociar — e muito — cada vírgula de cada projeto que apresentar ao Congresso, principalmente, propostas de emendas constitucionais.

É a única forma de transformar a matemática na ciência mais exata da política.

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Esse tipo de negociação, necessariamente, será com o agrupamento parlamentar conhecido como Centrão — nos plenários da Câmara ou do Senado não haverá maioria sem a participação desse bloco.

A Constituição é uma obra aberta. Já foi emendada 139 vezes nos últimos 34 anos, o que indica alto nível de instabilidade normativa.

Quando um candidato à presidência da República anuncia mudanças constitucionais, sem apresentar nem justificar suas propostas, ajuda a multiplicar dúvidas sobre a segurança jurídica no seu eventual governo.