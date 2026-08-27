Flávio Bolsonaro ainda está longe do desempenho do pai contra Lula no Sul

Ler Resumo





Flávio Bolsonaro enfrenta desafios para consolidar o legado do pai no Sul. Pesquisas Quaest revelam que, embora lidere contra Lula na região, ele ainda fica distante do desempenho eleitoral de Jair Bolsonaro em 2022 no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O sobrenome Bolsonaro tem peso específico na região Sul, onde a extrema-direita avançou enrolada na bandeira do antipetismo. Porém, o candidato Flávio Bolsonaro ainda enfrenta dificuldades com o legado político do pai no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Nesses três estados vivem 22,8 milhões de eleitores. Oito em cada dez votaram na última disputa presidencial, em 2022. E deram 60% dos votos válidos a Jair Bolsonaro, reconhecido como o candidato antiLula.

Flávio Bolsonaro ainda parece distante do desempenho eleitoral do pai, que o escolheu candidato à presidência pelo Partido Liberal. As pesquisas Quaest sobre tendências de voto nos três estados do Sul mostram que ele está à frente de Lula, com larga vantagem, mas está imobilizado no patamar de 40% das intenções de voto.

O cenário mais favorável é o de Santa Catarina, que abriga quatro milhões de eleitores.

Continua após a publicidade

Sete em cada dez catarinenses desaprovam o governo Lula. E menos da metade do eleitorado (45%) declara intenção de voto em Flávio Bolsonaro.

Ele está desidratado, se comparado ao pai que alcançou 69% dos votos em 2022.

Continua após a publicidade

Ainda assim, conseguiu catalisar o antipetismo: é favorito com 25 pontos à frente de Lula, que se mantém num patamar (20%) abaixo da votação (30,7%) obtida em 2022.

Retrato similar surgiu em pesquisa no Paraná, onde vivem seis milhões de eleitores.

Continua após a publicidade

Dois terços reprovam o governo Lula. Flávio Bolsonaro é o favorito nas intenções de voto (42%), com dianteira de 18 pontos em relação a Lula (24%).

O candidato do Partido Liberal, aparentemente, até agora não conseguiu empolgar o eleitorado paranaense, que há quatro anos deu ampla maioria de votos (62,4%) a Jair Bolsonaro.

Continua após a publicidade

O quadro está balanceado no eleitorado de 6,6 milhões do Rio Grande do Sul.

Continua após a publicidade

A desaprovação (55%) do governo Lula é expressiva, porém, um pouco menos intensa do que se percebe nos vizinhos sulistas.

A sondagem da Quaest mostra uma disputa equilibrada, com virtual empate entre Flávio Bolsonaro (34%) e Lula (29%).

A vantagem gaúcha do candidato do PL é de apenas cinco pontos. Contrasta com a liderança de 12 pontos consolidada por Jair Bolsonaro na vitória estadual (56,3%) contra Lula (43,6%) em 2022.

A cinco semanas do primeiro turno, Flávio Bolsonaro consegue ser reconhecido como alternativa da extrema-direita ao antipetismo na região Sul. Mas, comparado ao pai, ainda está longe de liderar efetivamente esse reduto tradicional do conservadorismo.