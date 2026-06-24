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Flávio Bolsonaro apoiou tarifaço, agora diz que vai “defender empresas”

Candidato do PL anuncia que vai apelar a Trump “para que o mercado dos EUA não fique ainda mais inacessível" às indústrias brasileiras

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 08h00 | Atualizado em 25 jun 2026, 18h27
Homem de meia-idade, com camisa xadrez azul e amarela, segura um microfone e olha para a direita, com um fundo vermelho. Outro homem, com camisa marrom, aparece desfocado atrás, à esquerda
Flávio Bolsonaro, candidato presidencial do Partido Liberal, em presidente Prudente (SP) — (./Reprodução)
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Flávio Bolsonaro apoiou tarifaço, agora diz que vai “defender empresas” Priorize VEJA no Google

Flávio Bolsonaro anunciou nesta terça-feira (23/6) que vai a Washington apelar a Donald Trump “para que o mercado dos Estados Unidos não fique ainda mais inacessível para as indústrias brasileiras”.

O candidato presidencial do Partido Liberal acha que pode conseguir em Washington um novo trunfo eleitoral, se conseguir mitigar ou impedir novas sobretaxas previstas pelo governo Trump em retaliação ao protecionismo brasileiro.

Na prática, Flávio Bolsonaro planeja transformar em comício a audiência pública da agência de defesa comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) marcada para a terça-feira 6 de julho. Até se inscreveu para falar na sessão, contou ao discursar em presidente Prudente (SP): “Vou lá para fazer a defesa das empresas brasileiras para que não sejam novamente tarifadas com mais 25%” (Na vida real, a nova taxação americana pode chegar a 37%.)

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Na plateia, alguns empresários sorriram. Um ano atrás, Trump impôs um tarifaço de 50% aos produtos brasileiros. Com uma nota na abertura do decreto, confirmou o caráter essencialmente político da ofensiva. O objetivo era impedir o julgamento e a condenação de Jair Bolsonaro por crimes contra a Constituição, entre eles tentativa de golpe de estado. Deu errado.

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(./Reprodução)

Naquela segunda-feira, dia 9 de julho, Flávio Bolsonaro celebrou em redes sociais o ataque de Trump aos interesses econômicos brasileiros: “Obrigado, presidente Trump. Faça o Brasil livre novamente.”

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A Casa Branca estava abrindo caminho para o processo administrativo da agência de defesa comercial, que está previsto para ser concluído na segunda quinzena de julho. A decisão será de Trump.

Um ano atrás, Flávio Bolsonaro festejou a aplicação das sobretaxas ao Brasil. Na época, não era candidato à presidência. Agora, faltam três meses para as eleições e o candidato do PL parece arrependido. Anuncia o desejo de dar meia-volta em audiência pública de órgão técnico do governo dos Estados Unidos.

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Já era esquisito em julho de 2025. Será insólito se acontecer no próximo julho.

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