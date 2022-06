Ex-presidente da Câmara: “Foi para proteger estatais da ganância do PT”

“Essa demora na troca [do presidente e dos diretores da Petrobras] se deve a um dispositivo na chamada Lei das Estatais, a lei 13.303/2016, cuja tramitação no Congresso foi iniciada por mim, como presidente da Câmara, e pelo então presidente do Senado [Renan Calheiros, MDB], na tentativa de proteger as estatais da ganância do PT. Acontece que o texto final dessa lei saiu muito pior do que se esperava por conta do clima que o país vivia pelos abusos do PT. As regras criadas para a governança das estatais foram por demais exageradas. O presidente da República deve reagir de forma dura e imediata a essa situação, no mínimo alterando essa lei por Medida Provisória.”

(Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara. No Congresso, a manobra para mudar a Lei das Estatais é liderada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, antigo aliado de Cunha. O Partido dos Trabalhadores apoia a mudança com o argumento de que a lei “criminaliza a política”.)