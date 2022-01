Europeus vetam carne do Brasil: “Muitas promessas, poucos resultados”

“Esses não são compromissos vagos ou anúncios bonitinhos que ficam bem em comunicados de imprensa, mas uma série de ações comerciais concretas adotadas por algumas das maiores redes de supermercado da Europa para parar de comprar e vender carne bovina de uma empresa [JBS] e de um país [Brasil] que fizeram muitas promessas, mas apresentaram poucos resultados.”

(Nico Muzi, diretor da organização não governamental Mighty Earth, sobre a decisão de redes comerciais europeias de boicotarem carne bovina procedente do Brasil, por causa da deterioração dos controles ambientais no país e do avanço do desmatamento na Amazônia. Os supermercados estão os grupos holandeses Ahold Delhaize e Lidl Netherlands, o belga Carrefour Belgium — subsidiária do grupo francês homônimo —, o alemão Aldi, o francês Auchan e os britânicos Sainsbury’s, Princes Group, Tesco, J Sainsbury, Marks & Spencer. A empresa brasileira JBS anunciou que mantém “tolerância zero” e já suspendeu 14 mil fornecedores de gado.)