EUA: “Não ficaremos indiferentes aos países que estão em cima do muro”

“Permitam-me agora dirigir algumas palavras aos países que estão atualmente em cima do muro, talvez vislumbrando uma oportunidade de obter vantagens ao preservar suas relações com a Rússia e preencher o vácuo deixado por outros. Essas motivações são míopes. E, sejamos claros, a coalizão de países que aplicou sanções [à Rússia]: não ficaremos indiferentes a atos que minam as sanções que adotamos.”

(Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos.)