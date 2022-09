“Estou armando para ir com tochas, bombas…. Vou e atiro na Cristina”

“Estou me organizando para ir à Casa Rosada [sede do governo argentino] com bombas motolov e tudo. Vou com a arma e atiro na Cristina [Kirchner]. Ela [a arma] me dá os ovários para fazer isso. A questão é como, porque a velha tem segurança. Não é estúpida. Estou armando um grupo para ir com tochas, bombas, arma e tudo. Vou ser a libertadora da Argentina. Estive praticando tiro, sei usar uma arma (…) Estou cheia de que falem e não façam nada. Eu vou fazer.”

(Brenda Uliarte, argentina, namorada do brasileiro Fernando Sabag Montiel, que tentou matar a vice-presidente da Argentina Cristina Kirchner, em mensagens à sua amiga Agustina Díaz. A confissão foi revelada no tribunal. Montiel, paulista de nascimento, foi preso no dia 1º de setembro depois de tentar assassinar a vice-presidente — a arma falhou. Sua namorada foi presa cinco dias depois. O histórico telefônico mostra que ela planejava o atentado desde o dia 4 de julho, pelo menos. Brenda Uliarte usava pseudônimos nas redes sociais. Como Ambar era personagem de plataformas pornográficas. Como Lizz Manson era uma vítima de tentativa suicídio por “não encontrar sentido na vida”. Na vida real, agora, está sujeita a pena mínima de 15 anos de prisão.)