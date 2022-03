Machismo na política: “Ele disse: ‘Você deveria estar na cozinha’. Doeu!”

“Ele [Evo Morales, ex-presidente da Bolívia] é muito egoísta, não quer que apareçam novas lideranças políticas. Não nos reconhecem no Movimento ao Socialismo, e somos fundadoras desse instrumento político. Isso me parece ruim, porque deveria haver alternância com as mulheres. O que podemos esperar de alguém que não tem família? Eu esperava que nos agradecesse pela luta política que realizamos. Esperava um agradecimento, mas ele veio e me disse: ‘Você deveria estar na cozinha’. Isso doeu! É a expressão de um machista.”