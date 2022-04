Embaixador russo: “O mundo globalizado acabou. Deixou de existir”

“As sanções ilegais contra a Rússia vão nos levar a criar novas modalidades de cooperação. O principal fator que me convence de que isto vai acontecer é o fato real de que o mundo unipolar, chamado globalizado, acabou. Deixou de existir. Isto é visível, isto é uma realidade hoje e nós devemos trabalhar nessa nova realidade, onde há muitos pólos de produção, de investimento, de finanças e dos interesses que nós devemos unir. A Guerra Fria foi a concorrência dos mercados, vamos dizer abertos, com os sistema de planejamento total. O sistema de planejamento total mostrou a sua incapacidade de concorrer, e isso foi o final da Guerra Fria. Hoje, não estamos assistindo a uma Guerra Fria. Estamos assistindo à concorrência em condições completamente novas. Todos os movimentos energéticos na Europa visam à entrada dos grande produtores americanos de hidrocarbonetos substituindo os fornecimentos de gás da Rússia. Todos os esquemas empreendidos, por exemplo, no setor em torno de nafta não tem só o componente geoestratégico, de criar um circulo explosivo em torno em torno da Federação da Rússia. É uma tentativa de financiar o complexo técnico-militar norte-americano vendendo os armamentos para os Estados da Europa, porque chegou o tempo de modificar e modernizar os arsenais bélicos desses países. Está tudo a indicar que, agora, nós vamos viver, criar e realizar as nossas atividades num mundo muito mais diversificado e complexo.”

(Alexey Kazimirovitch Labetskiy, embaixador da Rússia no Brasil, em audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado, em Brasília.)