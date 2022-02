Elena Landau: “Vai vender a Petrobras para que?”

“Começar discutir privatização no varejo, não funciona. Vai vender a Petrobras para que? É para devolver o patrimônio à sociedade? Como? É para aumentar a concorrência? Programa de privatização tem que ser instrumento de atuação do Estado. Eu vejo aí uma discussão muito mais ampla: o que a gente quer do Estado na economia? Privatização, como responsabilidade fiscal, não é nem pode ser um fim em si mesma.”

(Elena Landau, economista e advogada, ex-diretora de Privatizações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e coordenadora do programa de governo de Simone Tebet, senadora e candidata presidencial do MDB.)