“Ele traiu a confiança do povo, ignorou a vontade dos eleitores e mentiu”

“Na semana passada, o comitê apresentou uma prévia de nossas descobertas iniciais sobre uma conspiração, supervisionada e dirigida por Donald Trump, para anular os resultados das eleições presidenciais de 2020 e impedir a transferência de poder – um esquema sem precedentes na história americana. Meus colegas e eu não queremos perder tempo falando sobre nós mesmos durante essas audiências, mas como alguém que concorreu algumas vezes, posso te dizer: no final de uma campanha, tudo se resume aos números. Os números indicam o vencedor e o perdedor. Na maioria das vezes, os números não mentem. Mas se algo não bate com os números, você vai ao tribunal para obter uma resolução. E esse é o fim da linha. Aceitamos esses resultados. É isso que significa respeitar o Estado de Direito. É isso que significa buscar cargos eleitos em nossa democracia. Porque esses números não são apenas números. São votos. São seus votos. Eles são a vontade e a voz do povo. E o mínimo que devemos esperar de qualquer pessoa que busca um cargo de confiança pública é a aceitação da vontade do povo — ganhar ou perder. Donald Trump, não. Ele não tinha os números. Ele foi ao tribunal e ainda não tinha os números. Ele perdeu, mas ele traiu a confiança do povo americano. Ele ignorou a vontade dos eleitores. Ele mentiu para seus apoiadores e para o país. E ele tentou permanecer no cargo depois que o povo o demitiu — e os tribunais confirmaram a vontade do povo. (…) Contaremos a história de como Donald Trump perdeu uma eleição — e ele sabia que havia perdido uma eleição — e, como resultado de sua derrota, decidiu atacar nossa democracia. Um ataque ao povo americano, tentando roubá-lo de sua voz em nossa democracia. E, ao fazê-lo, acendeu o pavio que levou à terrível violência de 6 de janeiro [de 2021], quando uma multidão de seus apoiadores invadiu o Capitólio [sede do Congresso americano], enviada por Donald Trump, para impedir a transferência de poder.”

(Bennie G. Thompson, deputado de Mississipi pelo Partido Democrata, ontem, na abertura da segunda audiência pública do comitê bipartidário da Câmara que investiga a tentativa fracassada de golpe de estado de Donald Trump para se manter no poder. Thompson preside o comitê.)