“Ele falou: ‘Vou fazer por R$ 15 mil, pros outros eu cobro R$ 30 mil'”

“Sentou do meu lado, em um dos lados da mesa, falou: ‘Olha prefeito, eu vou ser direto com você. Tem lá um recurso para liberar com ministro, mas eu preciso de R$15 mil hoje.’ O discurso dele que ainda me deixou mais chateado foi: ‘Eu preciso desse pagamento hoje, porque vocês políticos não têm palavra, vocês não cumprem com o que prometem. Depois eu coloco o recurso para você lá e você nem me paga’. Vou lhe fazer por R$ 15 mil porque você foi indicado pelo pastor Gilmar, que é meu amigo. Pros outros aqui, o que eu cobro aqui é R$ 30 mil'”.

(Relato de Kelton Pinheiro, prefeito de Bonfinópolis, município de Goiás, a Julia Affonso e Renata Cafardo, do Estadão, sobre conversa com Arilton Moura sobre liberação de verbas do Ministério da Educação para prefeituras. Moura atuava em parceria com outro pastor evangélico goiano, Gilmar Santos. Ambos agiam com apoio do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Em confissão gravada Ribeiro disse ter deixado Moura e Santos interferirem na relação com prefeituras a pedido de Jair Bolsonaro.)