‘El Loco’ Milei já não consegue driblar a desconfiança dos argentinos

De passagem por São Paulo no fim de semana, Javier Milei realizou uma proeza ao participar da convenção do Partido Liberal que ratificou a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Milei atacou dois dos três Poderes, desrespeitou o presidente da República e um juiz do Supremo Tribunal Federal, e louvou condenados por crimes contra a Constituição, entre eles, a tentativa de golpe de estado de 8 de janeiro de 2026.

Foi simples assim: num sábado de inverno (25/7), o presidente da Argentina saiu de Buenos Aires, viajou 2,1 mil quilômetros e desembarcou em território brasileiro apenas para ler um discurso recheado de insultos ao principal sócio político, econômico e militar do seu país. Não há precedente.

Aos 55 anos, ele emoldurou seu retrato político com um repertório de extravagâncias, e não é por acaso que responda ao ouvir o apelido “El Loco”.

Lula não gosta de “El Loco”. Nele percebe uma mistura milongueira da ideias de Donald Trump com os devaneios de Jair Bolsonaro.

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Milei não gosta de Lula, em quem vislumbra vocação totalitária, a mesma que atribui à adversária Cristina Kirchner.

Condenada por corrupção, ela cumpre sentença em prisão domiciliar. Lula visitou-a meses atrás e até posou para fotografia na embaixada do Brasil em Buenos Aires, exibindo um cartaz onde se lia: “Cristina livre.” Milei não conseguiu autorização do STF para visitar Jair Bolsonaro, preso em casa depois de condenado a 27 anos de cadeia pela frustrada tentativa de golpe de estado.

A visita de Lula a Cristina, acompanhada por multidão na rua, aconteceu depois de interferência indevida nas eleições presidenciais da Argentina.

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Ecoando o amigo Alberto Fernández, então presidente, ele apostou que o “inimigo” argentino estava na ala do liberalismo moderado comandada pelo ex-presidente Mauricio Macri. Aconselhou e investiu no candidato peronista, Sergio Massa, então ministro da Economia, a quem chegou receber no Palácio do Planalto no meio da campanha eleitoral argentina.

Lula perdeu: deu um presidente de extrema direita na cabeça, eleito com o voto de protesto de ampla maioria empobrecida dos argentinos, acossada naquele final de 2023 por uma inflação exponencial, na época só comparável à da ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela (160% ao ano).

Milei chegou à presidência dizendo-se anarcocapitalista, libertário de direita. Continua dizendo isso e, também, que “conversa” direta e frequentemente com Deus, de quem teria recebido a “missão” de salvar a Argentina do “mal”.

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Em notável registro biográfico, o repórter Juan Luis González expôs um Milei nostálgico do seu cachorro morto em 2017.

Ele deu um jeito de “reencarnar” o amigo Conan, homenagem ao Bárbaro criado em 1932 pelo escritor americano Robert E. Howard: mandou clonar o cão nos Estados Unidos.

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Passou a viver com as cópias certificadas de Conan, às quais nomeou em tributo aos seus economistas prediletos, teóricos do liberalismo: Milton (alusão a Friedman), Murray (Rothbard) Robert e Lucas (Robert Lucas).

Milei usa a aparente “loucura” como licença política. Quando Gustavo Petro o comparou a Hitler, evocou seus vínculos judaicos e qualificou o presidente da Colômbia com três adjetivos: “Assassino, terrorista, comunista.”

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A Cristina Kirchner costuma se referir como “versão argentina do ex-presidiário” — isto é, Lula, a quem dedicou um discurso de nove páginas em São Paulo, no fim de semana, além de uma torrente de mensagens nas redes sociais.

O presidente da Argentina possui sua própria fórmula do “nós contra eles”. Resolveu aplicá-la ao Brasil numa peça retórica que foi, essencialmente, dirigida ao público argentino. Ele parece precisar com urgência de alguma distração na política doméstica — a “candidatura” a líder da direita latina, por exemplo.

Milei completou 30 meses de governo com relativo êxito econômico, mas já não consegue driblar a desconfiança do eleitorado. A exaustão do modo de governar em confronto aberto e permanente mantém alta e constante a sua desaprovação no eleitorado, a maior entre líderes das principais economias da América Latina.

Milei tropeça nos próprios pés, e isso ameaça transformar seus sonhos com a reeleição em insônia com pesadelos no final de mandato.