Eduardo Paes: “Postura do Lula não é a de alguém que está buscando somar”

“O Lula não é o fator relevante para mim nesta eleição local aqui A posição [dele] tem sido: ‘Quero governo do Estado, Senado e Presidência da República e quem quiser vir que bata palma pra mim. A postura do Lula, eu diria com certo salto alto no Rio de Janeiro, não é a de alguém que está buscando somar (…) Será que o PT não quer pensar no Estado do Rio? Lula, sei que pensa. Mas será que o PT só pensa em São Paulo — essa tara que eles têm com São Paulo e perdendo todas para os tucanos lá? Pode ser fetiche, alguma coisa mal resolvida.”

(Eduardo Paes, do PSD, prefeito do Rio, aos repórteres Cristian Klein e Francisco Góes, do Valor)