“Carta pela democracia? Qual é a ameaça que eu estou oferecendo para a democracia? (…) Não consigo entender, estão com medo do quê? Se eu estou três anos e meio no governo e nunca teve uma palavra minha, ação ou gesto… Nunca falei em controlar mídias sociais, em democratizar imprensa, nada. É uma nota política, eleitoral (…) Olha, é melhor democracia com o ladrão do que o outro regime com o honesto?”

(Jair Bolsonaro, ontem, sobre o manifesto de organizações civis que organizam um comício suprapartidário, “em defesa da ordem democrática”, para o próximo dia 11 na capital paulista.)