Doria sobre MDB: “Tudo que não queremos é o pesadelo ‘Lula ou Bolsonaro'”

“A perspectiva é real. Talvez, não tão cedo, mas é real e temos ainda um tempo para que essa federação possa colocar PSDB e MDB juntos. Aliás, o PSDB nasceu de uma costela do MDB. É cedo para fazer afirmações sobre [quem vai liderar a chapa, se ele ou a senadora Simone Tebet]. Não temos que afirmar ou negar até lá, julho ou agosto, até ver os benefícios e os custos dessa federação. Eu e o Bruno Araújo [presidente do PSDB] conversamos outro dia com a senadora Simone e o presidente [do MDB], Baleia Rossi. Depois, foi com o presidente Michel Temer. Mantemos o olhar firme, na mesma direção. Tudo que não queremos é o pesadelo ‘Lula ou Bolsonaro'”.

(João Doria, governador de São Paulo e candidato presidencial do PSDB, a William Waack, da CNN.]