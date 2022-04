“Lula é a cara do atraso! A cara do retrocesso. O Brasil precisa olhar para frente. Criar oportunidades para os mais pobres se tornarem classe média. E não empobrecer a classe média por decreto. Para Lula não faz diferença. Nunca trabalhou!”

(João Doria, ex-governador paulista e candidato presidencial do PSDB, sobre as críticas do adversário Lula, do PT, aos níveis de consumo da classe média brasileira.)