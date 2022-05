Doria: “Não sou a escolha da cúpula do PSDB, aceito esta realidade”

“O Brasil precisa de uma alternativa para oferecer aos eleitores que não querem os extremos. Que não querem aquele que foi envolvido em escândalos de corrupção. E nem aquele que não deu conta de salvar vidas, não deu conta de salvar a economia e que envergonha nosso país em todo o mundo (…) Hoje, neste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida (…) Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve (…) Seguirei como observador (…) Até breve.”

(João Doria, ex-governador de São Paulo e ex-candidato presidencial do PSDB. Coincidência ou não, a menção à data – “neste 23 de maio” — evoca um simbolismo na história política do Estado de São Paulo, quando os paulistas encorparam a rebelião constitucionalista contra Getulio Vargas. Quarenta e dois dias depois, em 9 de julho, iniciou-se o conflito armado. Vargas isolou e derrotou militarmente os rebeldes. Em 1934, promulgou-se uma nova Constituição. A ditadura Vargas foi consolidada no ciclo, conhecido como Estado Novo.)