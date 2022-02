Doria é um enigma a ser desvendado pela ciência política

João Doria obteve ontem do Cidadania o compromisso formal para constituição de uma federação partidária com o seu PSDB. É o primeiro acordo do gênero na temporada eleitoral.

Doria, 64 anos, é candidato presidencial do PSDB. O Cidadania tem candidato próprio, o senador Alessandro Vieira, de Sergipe.

Em tese, a diferença entre ambos — a favor de Doria — está na estrutura partidária e no peso específico do cargo de governador do maior colégio eleitoral do país. O Estado de São Paulo reúne 33 milhões de votos, dos quais 9 milhões na capital.

O governo Doria é avaliado favoravelmente por 24% dos eleitores paulistas, segundo pesquisa do Ipespe com base em 1.000 entrevistas telefônicas realizadas entre os últimos dias 14 a 16.

Sua atuação na pandemia é percebida como “ótima” ou “boa” por 45% no Estado. Ele demonstrou eficiência e saiu na frente na produção nacional de uma vacina contra a Covid-19.

No entanto, Doria ainda patina como candidato a presidente. Apenas 5% dos eleitores paulistas o indicam como preferido.

Está 31 pontos percentuais abaixo de Lula (34%), 21 pontos atrás de Jair Bolsonaro (26%), seis de Sergio Moro (11%) e em empate técnico com Ciro Gomes (7%).

O Ipespe foi além. Sondou o potencial de influência de Doria na disputa para o governo estadual.

Perguntou se o apoio dele a um candidato a governador poderia aumentar, diminuir ou se não muda a chance de voto nesse candidato.

O candidato de Doria é o seu vice-governador, Rodrigo Garcia, que ele inscreveu recentemente no PSDB.

Resultado: 43% dos eleitores disseram que esse apoio “diminui” a chance de votar no candidato ao governo paulista.

Ainda faltam sete meses para a contagem dos votos, mas Doria já é um bom enigma a ser desvendado pela ciência política.