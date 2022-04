Doria a Leite: “Não se associe a quem gosta de golpear e até de roubar”

“Diria que [o boato sobre a desistência da candidatura presidencial] foi um comportamento estratégico. Isso faz parte da vida política também, ter estratégia para poder construir caminhos e solidificar esses caminhos. Não se pode agir apenas emocionalmente. A política exige raciocínio e eu aprendi a ter raciocínio no setor privado. Isso foi para fortalecer a nossa candidatura e o PSDB (…) Quem dá golpe é ditadura, governo autoritário. Aliás, hoje é dia 31 de março, o dia do golpe militar. Então, quero lembrar ao Eduardo Leite que não caminhe por essa linha. Trabalhe pelo seu Estado, você tem muitas oportunidades ainda para percorrer. Não se associe a quem gosta de golpear, de usurpar e até de roubar.”

(João Doria, candidato presidencial do PSDB, sobre o adversário no partido, Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul.)