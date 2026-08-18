É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Imagem Blog

José Casado

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Informação e análise
Política

O presente eleitoral que a diretoria da Petrobras deu ao candidato Lula

A bordo do navio-sonda, Lula se mostrava eufórico diante das lentes da sua equipe de campanha

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 07h56 | Atualizado em 18 ago 2026, 16h10
Navio de perfuração de cor vinho com torre de perfuração e heliponto, navegando em mar azul sob céu claro
Sonda de perfuração da Petrobras na costa do Amapá: “É uma descoberta absolutamente relevante”, confirmou a presidente da empresa Magda Chambriard — (Petrobras/Divulgação)
Continua após publicidade
O presente eleitoral que a diretoria da Petrobras deu ao candidato Lula Priorizar nos meus resultados Google

Nesta segunda-feira (18/8), a diretoria da Petrobras entregou a Lula um frasco com amostra de petróleo recém-extraído de um poço aberto na costa do Amapá. Ele foi até o navio-sonda estacionado a 185 quilômetros de distância do município de Oiapoque para gravar cenas de campanha.

“Valeu a pena acreditar na sua vontade” — o candidato repetia, sorrindo, a sua gratidão à presidente da empresa pública Magda Chambriard, acompanhada das diretoras Clarice Coppetti (Assuntos Corporativos), Renata Baruzzi (Engenharia, Tecnologia e Inovação) e Sylvia Anjos (Exploração e Produção).

Até duas semanas atrás, nem o mais otimista publicitário do Palácio do Planalto acreditava que a Petrobras produziria boas notícias sobre petróleo na costa do Amapá antes do segundo turno eleitoral. Por isso, o fim de semana se tornou memorável.

Siga

Na quinta, confirmou-se a notícia na empresa e no Planalto. Na sexta, divulgou-se a versão do achado de “hidrocarbonetos” — sinais, fortes sinais de óleo ou gás. Lula se conteve. Nada disse no comício de domingo, no antigo estádio Vila Euclides (renomeado 1º de Maio), em São Bernardo do Campo (SP). Chambriard, porém, se permitiu pronunciar a palavra “petróleo” em público: “Já está ‘amostrado’, já está nas nossas mãos, nós já vimos esse petróleo”, confirmou ao repórter Teo Cury, da CNN. Acrescentou: “É uma descoberta absolutamente relevante”.

Continua após a publicidade

O óleo foi extraído numa prospecção feita além daquilo que os especialistas chamam de “assoalho marinho”, a 2. 880 metros de profundidade naquela parte do Atlântico, distante 580 quilômetros da foz do rio Amazonas.

A bordo do navio-sonda, Lula se mostrava eufórico diante das lentes da sua equipe de campanha. Repetiu a exibição das mãos sujas de petróleo, como havia feito na época da descoberta do pré-sal, um trunfo na reeleição em 2006 e na eleição da sucessora Dilma Rousseff em 2010 — a cena original das mãos sujas de óleo é um clássico do departamento de propaganda do governo Getulio Vargas sobre a Petrobras, fundada em 3 de outubro de 1953.

Continua após a publicidade
Mapa da costa do Amapá e Guiana Francesa, mostrando blocos de exploração de petróleo no mar. O bloco FZA-M-59, com 100% da Petrobras, está a 180 km de Oiapoque. No canto superior direito, um mapa do Brasil destaca a região do Amapá
(Petrobras/Divulgação)

Entusiasmado com o presente eleitoral recebido da diretoria da Petrobras, o candidato fez um discurso de meia hora, quase totalmente dedicado ao passado, remetendo-se à época das descobertas no pré-sal do Sudeste.

Continua após a publicidade

É paradoxal, mas, diante de um achado com potencial transformador para o país, Lula não conseguiu ir além da repetição de ideias e clichês datados de duas décadas atrás: “É o nosso passaporte para o futuro”, disse, outra vez.

O pré-sal está chegando à fase de declínio, por exaustão dos depósitos acessíveis. Produziu um oceano de dinheiro que foi gasto como se não houvesse futuro. Há risco de reprise.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Publicidade
TAGS:
Amapá
Amazônia
Bastidores de Brasília
Campanha Eleitoral
Eleições
Eleições 2026
Getúlio Vargas
Governo Lula
Luiz Inácio Lula da Silva
Magda Chambriard
Meio ambiente
Petrobras
Petroleo
Pré-sal
Propaganda Eleitoral
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).