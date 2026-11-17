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Políticos tentam decifrar o resultado do segundo turno. Enquanto o PT debate o reequilíbrio fiscal, aliados de Bolsonaro buscam culpados pela derrota, focando no desempenho em Minas Gerais e em São Paulo. Análises apontam para trapalhadas do clã e, sobretudo, para uma “indolência interessada” de aliados como Nikolas Ferreira e Cleitinho. A direita começou a discutir um futuro pós-Bolsonaro.

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Políticos ainda tentam decifrar a mensagem das urnas no segundo turno da eleição presidencial, três semanas atrás.

No Partido dos Trabalhadores e satélites, o debate tem sido sobre a escolha política a ser feita por Lula na linha tênue entre a necessidade de reequilíbrio das contas públicas e a difusão da ideia de “estelionato” eleitoral, com menor velocidade de expansão dos gastos públicos.

A discussão sobre causas e consequências da eleição tem outro rumo entre aliados de Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal. Por enquanto, está centrada na “caça” aos culpados por sua contundente derrota, vinte dias depois de uma surpreendente vitória no primeiro turno.

Nas reuniões do PL, Progressistas, União Brasil e Republicanos, por exemplo, uma pergunta tem sido constante: o que aconteceu em Minas Gerais, dono do segundo maior eleitorado (16,4 milhões) e considerado estado-pêndulo na eleição nacional?

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Dinastia em xeque: as dúvidas sobre o futuro do clã Bolsonaro

Em 2022, Lula venceu Jair Bolsonaro no primeiro turno em Minas por uma diferença de 500 mil votos.

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Nas três semanas seguintes, houve uma erosão nos votos mineiros. Lula venceu a segunda rodada de votação no estado com uma dianteira de apenas 50 mil votos.

No mês passado, aconteceu o contrário. Lula aumentou em 1,1 milhão de votos a sua vantagem entre os dois turnos. Recebeu 5,1 milhões na primeira rodada e avançou para 6,3 milhões na segunda votação.

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O adversário Flávio Bolsonaro venceu o primeiro turno com 5,7 milhões de votos. Somou 6,2 milhões três semanas depois — uma diferença de 464 mil votos; ou seja, ele cresceu, mas a uma velocidade duas vezes e meia abaixo do ritmo de Lula no eleitorado mineiro.

No Partido Liberal e nas frações associadas, que integram o aglomerado parlamentar conhecido como Centrão, prevalecem análises idênticas para o fiasco eleitoral em Minas e em São Paulo, que somam 50,5 milhões de eleitores, ou um de cada três brasileiros aptos a votar.

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A sucessão de trapalhadas do clã Bolsonaro, desde a imposição de um candidato da família, teria resultado no isolamento do candidato do PL durante a campanha. No segundo turno, assistiu-se a uma “indolência interessada” de aliados potencialmente relevantes para a mobilização em Minas e em São Paulo. Na sequência, o candidato fugiu para os Estados Unidos.

A derrota de Flávio Bolsonaro se tornou conveniente, segundo a interpretação predominante. No PL e no PP, por exemplo, considera-se que a melhor tradução da ruína foi feita pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do Republicanos, que perdeu a eleição para deputado federal por Minas.

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“Não resta a menor dúvida de que coube a Nikolas [Ferreira, deputado do PL] a maior parte da responsabilidade pela derrota de Flávio” — escreveu no portal Poder 360. “A exemplo da mulher de Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas, não desejava a vitória de Flávio, simplesmente por querer herdar o espólio político de Bolsonaro. Fato impossível, se o resultado tivesse sido a vitória de Flávio. Michelle Bolsonaro nada fez para ajudar Flávio. Ao contrário, atrapalhou e muito. Já Tarcísio foi se empenhar, no segundo turno, na campanha eleitoral fora de São Paulo.”

No caso mineiro, também se multiplicam críticas sobre o comportamento do governador eleito no primeiro turno Cleiton Gontijo de Azevedo, mais conhecido como Cleitinho, que é senador pelo Republicanos. Aliados do clã Bolsonaro acham que ele se expôs “intimidado” ou “acovardado” no embate com Lula.

A direita começou a discutir seu futuro à margem do clã Bolsonaro, agora com uma sequência de duas eleições presidenciais perdidas. Não existe cicatrização rápida para feridas eleitorais.