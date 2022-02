Dilma: “Nossa elite ignora o povo e a própria nacionalidade”

“Essa violência que nós vemos hoje, subjacente em toda a sociedade brasileira — veja esse absurdo que aconteceu [no Rio] com um cidadão negro, Moïse —, essa violência subjacente é a violência da escravidão. Ela está no DNA do sistema de classes do Brasil, no sistema de exclusão. E o legado dela foi o integralismo, a ditadura militar e o neofascismo atual. A herança é esse ódio, essa absurda violência praticada contra cidadãos no Brasil. E ela é indiscriminada, ela atinge indígenas, porque o que estão fazendo com a população indígena no nosso país é um verdadeiro genocídio. Atinge todos os pobres desse país, brancos ou negros, porque, também, ela está expressa na forma pela qual, historicamente, o neoliberalismo é traduzido para os nossos costumes, para nossa sociedade (…) A questão racial no Brasil é para além de uma questão identitária, é uma questão nacional, diz respeito à parte mais profunda, à raiz maior da nossa nacionalidade. Se nós não entendermos isso, acho que não entenderemos o marco distintivo do nosso país. Nós somos diferentes nesse aspecto. Nós temos de encarar trezentos anos de escravidão, nós temos de encarar o fato de termos sido o último país a libertar os escravos. [A nossa] elite ignora o seu povo, é uma elite insensível, que não leva em conta a própria nacionalidade.”

(Dilma Rousseff, ex-presidente da República.)