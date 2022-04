Leonardo DiCaprio, o investidor: “Precisamos de visão de futuro”

“Precisamos de abordagens com visão de futuro que funcionem consideravelmente melhor para o nosso planeta. É hora de as pessoas se sentirem bem com suas compras e de as empresas enfrentarem esse desafio.”

(Leonardo DiCaprio, ator e sócio de um dos mais novos fundos americanos de investimento, o Regeneration VC, aberto com US$ 45 milhões para empresas iniciantes, star ups, inovadoras na produção de bens de consumo com tecnologias de captura e controle de emissões de gases de efeito estufa. DiCaprio é fundador da Earth Alliance, financiadora de projetos ambientais como o Fundo para a Selva Amazônica. Dois anos atrás, o ator foi acusado por Jair Bolsonaro de financiar queimadas na Amazônia — ele nunca apresentou provas. DiCaprio demonstrou, publicamente, que não investia nos empreendimentos citados por Bolsonaro. Foi notícia falsa, fake news.)