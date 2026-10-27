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José Casado

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Informação e análise
Política

Derrotado e isolado, Flávio Bolsonaro se autoproclama líder da oposição

No Centrão e no Partido Liberal já se conversa sobre o dilema da direita: seguir na fragmentação ou se aglutinar em torno de Tarcísio de Freitas

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 08h00 | Atualizado em 27 out 2026, 08h36
Homem de meia-idade, cabelo escuro e camisa azul, com expressão séria e levemente cabisbaixa, em meio a uma multidão em ambiente escuro. Ao fundo, detalhes da bandeira do Brasil.
Flávio Bolsonaro — (Joédson Alves/Agência Brasil)
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Derrotado e isolado, Flávio Bolsonaro se autoproclama líder da oposição Priorize VEJA no Google

No domingo, eleitores contrários à permanência de Lula no poder por mais quatro anos deram 59,8 milhões de votos a Flávio Bolsonaro.

Foram superados pela maioria, dona de 64,2 milhões de votos, que pela segunda vez em quatro anos escolheu Lula para impedir o retorno de um Bolsonaro à presidência da República.

Três semanas antes, o eleitorado havia revestido a oposição com nova moldura no Congresso. Ampliou a bancada extremista agrupada no Partido Liberal de Flávio Bolsonaro e no seu satélite, o Novo, em cima dos partidos da direita moderada, aglomerados no Centrão. Eles perderam votos na Câmara e no Senado e, também, um pedaço do caixa — cerca de 7% do volume de dinheiro recebido dos fundos eleitoral e partidário.

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A simples perspectiva dessa autofagia já havia deixado Flávio Bolsonaro isolado durante a campanha. Contados os votos do primeiro turno, consolidou-se o racha da direita.

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O Partido Liberal tornou pública a pretensão de comandar a renovação da direção da Câmara e do Senado em fevereiro. Ou seja, o PL quer decidir a pauta de votação nos plenários do Congresso.

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Os partidos do Centrão reagiram. Na semana passada convidaram o deputado Hugo Motta (PP) a se candidatar à reeleição na presidência da Câmara. Ontem, o senador Davi Alcolumbre (União Brasil) anunciou ter votos suficientes para se reeleger no Senado.

A derrota de Flávio Bolsonaro, por expressiva diferença de 4,4 milhões de votos, amplia dúvidas sobre como a direita tende a se reorganizar no Congresso.

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Líderes do Centrão e do Partido Liberal começaram a conversar sobre o dilema de 2027: seguir na fragmentação ou se aglutinar em torno de um líder da oposição com perspectiva de poder em 2030, como é o caso do governador paulista Tarcísio de Freitas, reeleito no primeiro turno pelo partido Republicanos.

Flávio Bolsonaro, aparentemente, não percebeu a gravidade dos danos autoinfligidos com a reação raivosa e ressentida ao fracasso imprevisto nas pesquisas. Ao negar a derrota, reivindicou anulação da eleição e cassação do vencedor. Surpreendeu aliados, que discordaram, reconheceram o fiasco nas urnas e o deixaram isolado dentro do próprio partido.

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Alertado sobre a armadilha em que se metera, ele resolveu se autoproclamar líder da oposição. “A tendência é a economia ruir, a inflação explodir, e o resto de liberdade de expressão, que ainda nos resta, ser encerrado nas redes sociais” — declarou, apresentando-se disposto a salvar a pátria: “Para resistir ao caos, eu vou organizar a oposição.”

O amadorismo, aparentemente, dificulta o entendimento de que liderança não se proclama, se exerce, como ensinou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

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Em menos de 24 horas depois de perder a eleição, Flávio Bolsonaro realizou uma proeza: conseguiu turvar sua principal conquista em 24 anos na política — os 59,8 milhões de votos do último domingo.

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