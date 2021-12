Cúpula do PSB ao PT: “Precisa escolher, a presidência ou os Estados”

“O PT precisa escolher qual conquista eles querem alcançar nas eleições do ano que vem: se é a Presidência da República, ou se querem disputar os Estados. Relação de mão única não é uma boa solução.”

(Carlos Siqueira, presidente do Partido Socialista Brasileiro-PSB, à repórter Andrea Jubé, do Valor, sobre o impasse nas negociações com Lula para composição de federação partidária e definição de candidaturas aos governos estaduais, incluindo São Paulo.)