Uma folia política nas ruas de Salvador

“Como se fosse um encontro casual no carnaval baiano, abracei Simone Tebet e Roberto Freire no centro histórico de Salvador. O 2 de Julho é um banho de democracia! Uma maravilhosa folia política que só pode ocorrer mesmo na Bahia (…) Democracia é isso: convivência harmônica e respeitosa.”

(Ciro Gomes, candidato presidencial do PDT, depois de encontrar Simone Tebet, candidata do MDB, e o presidente do Cidadania, Roberto Freire, durante caminhada em Salvador. A tradicional celebração do 2 de julho, pela independência da Bahia, também mobilizou os candidatos Lula, do PT, e Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, em desfiles nas ruas capital baiana.)