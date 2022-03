Comissão Europeia: “Estamos acabando com o ‘faroeste’ digital”

“Diante de grandes plataformas online se comportando como se fossem ‘grandes demais para se importar’, a Europa se manteve firme. Estamos acabando com o ‘faroeste’ que domina nosso espaço de informação digital. Vamos ter uma nova estrutura [jurídica] que pode se tornar uma referência para as democracias do mundo.”

(Thierry Breton, da Comissão Europeia para o Mercado Interno, sobre a nova lei de mercados e de serviços digitais [Digital Market Act], prevista para 1º de outubro. A legislação vai impor regras às grandes empresas monopolistas, fornecedoras de “serviços de plataforma central” para redes sociais e ferramentas de pesquisa. Exemplo: WhatsApp, Messenger ou iMessage serão obrigados a operar em integração com empresas menores de serviços de mensagens.)