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Política

Com 60 milhões de votos, Flávio Bolsonaro encolheu num enredo de comédia

Ele passou a ser visto como um político radioativo. Aliados refutaram sua teoria de fraude e reconheceram a vitória de Lula

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 08h00
Homem de meia-idade, cabelo escuro e grisalho, vestindo camisa polo azul-marinho e mochila preta, descendo escada de avião. Sua expressão é séria, olhando para baixo. Uma mão feminina segura o corrimão azul ao lado. Na fuselagem branca, avisos em inglês e espanhol: NO HAND GRIP e HOT DO NOT TOUCH.
Flávio Bolsonaro na chegada a Miami — (Ricardo Arduengo/AFP)
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Com 60 milhões de votos, Flávio Bolsonaro encolheu num enredo de comédia Priorize VEJA no Google

Flávio Bolsonaro levou dez meses para convencer eleitores a apostar na sua honestidade e inteligência como candidato à presidência. Recebeu quase 60 milhões de votos, e jogou tudo pela janela nas 72 horas seguintes.

Rejeitou a derrota nas urnas. Depois, anunciou uma ação judicial para anular a eleição perdida para Lula por uma diferença de 4,4 milhões de votos. Insinuou fraude no processo eleitoral sem apresentar uma única prova. Num vídeo, se autoproclamou “líder da oposição”.

A essa altura, já havia conseguido turvar sua principal conquista em 24 anos na política — os quase 60 milhões de votos. Mas, resolveu ir além: na noite de terça-feira fugiu para os Estados Unidos.

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Uma delas é o inquérito sobre o destino dos 61 milhões de reais que ele confessou ter recebido do antigo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso por fraudes bilionárias no mercado financeiro.

Nesta quarta-feira (28/10), Flávio Bolsonaro se tornou mais um entre os seis milhões de residentes na área metropolitana de Miami, a terceira maior e mais rica cidade dos Estados Unidos. Desembarcou do jato privado e divulgou uma carta “ao povo brasileiro e à comunidade internacional”.

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Nela, o autoproclamado “líder da oposição” do dia anterior apresentou-se “o verdadeiro presidente eleito do Brasil” sob o brasão dos Estados Unidos do Brazil — a versão usada entre a fundação (1889) e o fim da República Velha (1930), quando Brazil virou Brasil.

O nome do país permaneceu intocado por 78 anos até a ditadura militar mudá-lo para República Federativa, num laivo nacionalista para dissociá-lo dos Estados Unidos da América. Alertado para o erro, Flávio Bolsonaro reeditou a carta substituindo o antigo brasão pelo símbolo da República usado nos últimos 59 anos.

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Depois disso, ainda fez ao menos quatro versões do texto. Numa delas, refugou a autoproclamação como “verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Suprimiu “eleito”. Em outra, decidiu mudar a expressão “verdadeiro presidente do Brasil”. No lugar, escreveu “líder do Brasil”. Na sequência, substituiu “líder” pela afirmação “eu sou o presidente eleito”. Então, trocou de novo: “Eu sou o líder…”

O conjunto de mil palavras, em tom golpista e recheado de vacilações, sugeriu uma crise de identidade pós-fracasso eleitoral. Ficou ainda mais isolado, porque passou a ser visto como um político radioativo. Aliados expuseram discordâncias, refutando em público as insinuações sobre fraude eleitoral e reconhecendo a vitória de Lula. Foi o caso do coordenador da sua campanha, senador Rogério Marinho (PL-RN), e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), provável líder da oposição e virtual candidato à presidência em 2030.

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Flávio Bolsonaro talvez apareça no rodapé dos livros de história como o candidato que encolheu, apenas 72 horas depois de conseguir quase 60 milhões de votos para a presidência.

O enredo de comédia já lhe garantiu um lugar nas páginas de humor político. Como a que apresenta a realidade paralela dos Estados Unidos do Brazil: “O governo legítimo de um país que votou em outra pessoa. Presidente: Flávio Bolsonaro, autoproclamado e eleito por unanimidade por ele mesmo. Capital provisória: Miami, a uns 6 mil km das urnas que não reconhece — Adeus, pátria e família”.

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Quem quiser pode até emitir pelo site a sua “Certidão de Exilado Brazileiro”, que não serve “para viajar, votar, pedir asilo nem tomar posse”.

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