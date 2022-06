Ciro Gomes sobre Lula: “Ele não tem coragem de olhar no meu olho”

“Eu ajudei o Lula a vida inteira. Não dá pra me confundir. Eu sei que o novo amigo de infância dele é o Geddel [Vieira Lima, ex-ministro dos governos Lula e Michel Temer, condenado em processos da Operação Lava Jato]; é o Eunício [Oliveira, ex-presidente do Senado] e essa turma aí, mas ele não tem coragem de olhar no meu olho, porque ele sabe quem ajudou na hora difícil. Eu estou denunciando que o Bolsonaro e o Lula reproduzem rigorosamente o mesmo modelo econômico — que destruiu a condição produtiva brasileira. A economia industrial brasileira era 30% e hoje é 9% [do Produto Interno Bruto]. O salário tá destruído, a renda indireta tá destruída, e 70% do povo não terá previdência nenhuma quando a velhice chegar. Isso é uma legião de 60 milhões de pessoas. A gente precisa discutir isso agora! E o que a gente tá assistindo? Bolsonaro denunciando comunismo e Lula denunciando fascismo. Tenha santa paciência.”

(Ciro Gomes, candidato presidencial do PDT.)