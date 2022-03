Ciro Gomes sobre Lula-Alckmin: “É um ‘virado à paulista'”

“É um ‘virado à paulista’ [prato tradicional que os bandeirantes comiam frio ou requentado]. Acho um conchavo vergonhoso porque políticos de correntes diferentes historicamente se reencontrarem, superarem as suas diferenças na frente do povo, normalmente tem uma razão ancestral que justifica a superação daquilo e uma razão futura, que explique porque é legítimo aquele encontro. Ora, se nós estamos adiantando a decisão popular, em que as eleições brasileiras estarão definidas pelo conjunto de pesquisas, a mim me parece que o pretexto de que essa contradição tem que ser celebrada para derrotar o Bolsonaro, é apenas mentira, um puro conchavo. Eu sei que é conchavo, por isso que estou chamando de ‘virado à paulista.'”

(Ciro Gomes, candidato presidencial do PDT, sobre a aliança de Lula, do PT, com o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, que ajudou a fundar o PSDB, foi duas vezes candidato a presidente por esse partido e, ontem, migrou para o PSB.)