Ciro Gomes: “Política de preços da Petrobras foi obtida por suborno”

“O que está acontecendo hoje é um assalto à mão desarmada à economia popular brasileira. É um assalto produzido pela política em Brasília… A Petrobras abandonou a lógica de apurar o preço dos combustíveis no Brasil pelo custo de produção em real e passou a cobrar, agora por uma política absolutamente safada, que foi urdida em Brasília — e eu não duvido, não tenho nenhuma dúvida, de que foi obtida mediante suborno, suborno de altíssimo volume, de altíssimo coturno, para autoridades importantes da vida brasileira… Só isso explica. Eles resolveram então fazer o seguinte: o preço do barril de petróleo, o que a Petrobras gasta para produzir é de dez dólares, se a gente colocar toda a cadeia, o lucro, o transporte, o fretes impostos nacionais, federais, municipais e estaduais, o petróleo chegaria por trinta dólares. O barril hoje de manhã bateu em cento e vinte dólares. E eles vão transferir isso. O que que tem a ver o custo de produção brasileiro, em real, com a guerra da Rússia na Ucrânia. Rigorosamente, nada. E para que que isso vem? Vem porque a Petrobras tem o monopólio na prática, ou seja, não tem um concorrente para impedi-la de praticar esse abuso, e toda essa montanha de dinheiro vai parar no bolso do acionista minoritário. Só pra você ter ideia, o lucro das grandes petrolíferas globais fica em torno de 6% a 6,5% ao ano. A Petrobras distribuiu dividendos com lucro de 38%. Isso tem que acabar (…) Quem vendeu essas ações, a maior parte delas, para os estrangeiros e os barões, foi o Lula. Ele entregou isso para o acionista minoritário. É a explicação dessa política ruinosa, que hoje infelicita a vida brasileira.”

(Ciro Gomes, candidato presidencial do PDT, a Renato Igor, Dagmara Spautz e Ânderson Silva, da rádio CBN Santa Catarina.)