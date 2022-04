Ciro Gomes: “País não tem modelo, é um caos”

“O Brasil tem um problema grave, e não é Bolsonaro, Dilma [Rousseff], Lula… Não acho que Bolsonaro seja mau, que o Lula seja mau, e eu sou bom. O problema é que o erro estratégico é administrar um país desses da mão pra boca. E aí deixa coisas paradas pelo caminho, e temos mais de sete mil obras paradas. Trata-se de um modelo econômico errado e de um modelo de governança política errado. Com todas as demandas do Brasil, nenhuma tem solução se o país não volta a crescer. [O subfinanciamento dos programas federais essenciais] é apenas um sintoma da grande doença de um modelo errado do país, na verdade, do não-modelo. O Brasil não tem modelo para nada. Ninguém sabe o que fazer em tecnologia, em infraestrutura. É um caos completo (…) O Brasil dispensa R$ 350 bilhões em arrecadação por ano. Só nisso [corte em renúncias fiscais], sobra R$ 70 bilhões para investimentos por ano.”

(Ciro Gomes, candidato presidencial do PDT.)