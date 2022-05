Ciro Gomes: “Há indícios claros de que está em curso um golpe”

“O Lula parece mais interessado em destruir as outras candidaturas, do que ir contra os golpistas. Ele sabotou todas as iniciativas do impeachment [de Jair Bolsonaro] e, agora, todo mundo está vendo que está em curso um golpe contra a democracia brasileira. É preciso que todos os candidatos, de todos os partidos, sentem imediatamente à mesa para denunciar isto publicamente ao Brasil e ao mundo. Faço esta convocação e espero ser ouvido por todos os demais candidatos. Há indícios claros de que está em curso um golpe contra a democracia, cujo alvo são as próximas eleições. Ou a sociedade e as lideranças políticas tomam providências já, ou chegaremos a um ponto sem retorno”

(Ciro Gomes, candidato presidencial do PDT.)