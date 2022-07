Ciro Gomes: “Governo e setor financeiro inventaram um combo criminoso”

“Os bandidos do governo, junto com seus cúmplices do setor financeiro, acabam de inventar um terrível combo criminoso: crédito consignado para antecipar o novo auxílio emergencial. Dois crimes simultâneos: estelionato eleitoral e assalto à mão armada. Primeiro, eles enganam os pobres com uma esmola eleitoreira. Depois, vão comê-la inteirinha — e muito mais — com os juros que obrigarão o pobre a pagar. Ou seja: enganação político-financeira com escravidão garantida no final.”

(Ciro Gomes, candidato presidencial do PDT.)